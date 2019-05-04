Haberler Web TV Son dakika: PKK'da büyük çöküş! İçişleri Bakanlığı duyurdu: 4 ayda 127 terörist teslim oldu

Son dakika: PKK'da büyük çöküş! İçişleri Bakanlığı duyurdu: 4 ayda 127 terörist teslim oldu

04.05.2019 11:17

İçişleri Bakanlığı, güvenlik güçlerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında 2019'un ilk 4 ayında 127 terör örgütü mensubunun teslim olduğunu açıkladı.


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