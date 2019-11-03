Son dakika: PKK yandaşları CHP etkinliğini bastı 03.11.2019 22:27

Terör örgütü PKK/YPG yandaşları CHP’nin Zürih'te düzenlediği Cumhuriyet Bayramı etkinliğini bastı. Terör yandaşları Abdullah Öcalan lehine slogan attı. İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun da katılacağı etkinliğe müdahale eden terör yandaşları CHP’nin verdiği sözü yeteri kadar tutmamasına tepki gösterdi.