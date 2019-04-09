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Son dakika: PFDK Galatasaraylı Luyindama için kararını verdi!

09.04.2019 17:35

Son dakika haberine göre; PFDK, Galatasaraylı Luyindama'ya 2 maç ceza verdi. İlk maçın cezasını Yeni Malatyaspor maçında çeken Luyindama, Fenerbahçe derbisinde de forma giyemeyecek.


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