Son dakika... Peru'da şiddetli deprem 26.05.2019 12:17

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre 8 büyüklüğünde olan deprem, Peru’nun kuzeyinde yer alan Lagunas kentine 85 km uzaklıkta ve 115 km derinlikte meydana geldi. Yerel saatle 02.42'de meydana gelen sarsıntının büyüklüğünü Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi de 8 olarak verdi. Depremde can kaybı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Peru merkezinden 126 km uzakta meydana gelen deprem çevre ülkeler Brezilya, Kolombiya ve Ekvador'dan da hissedildi.