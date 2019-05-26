Haberler Web TV Son dakika... Peru'da şiddetli deprem

Son dakika... Peru'da şiddetli deprem

26.05.2019 12:17

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre 8 büyüklüğünde olan deprem, Peru’nun kuzeyinde yer alan Lagunas kentine 85 km uzaklıkta ve 115 km derinlikte meydana geldi.  Yerel saatle 02.42'de meydana gelen sarsıntının büyüklüğünü Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi de 8 olarak verdi. Depremde can kaybı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Peru merkezinden 126 km uzakta meydana gelen deprem çevre ülkeler Brezilya, Kolombiya ve Ekvador'dan da hissedildi.


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