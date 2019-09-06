Son dakika: Pendik'te fabrika yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi 06.09.2019 21:17

Pendik Kurtköy’de bir polyester fabrikasında yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çevreyi yoğun duman kaplarken itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.