Pendik Kurtköy’de bir polyester fabrikasında yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çevreyi yoğun duman kaplarken itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Son dakika: Pendik'te fabrika yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi06.09.2019 21:17
- Son dakika: Pendik'te fabrika yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi
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