Son dakika: Pendik'te bulunan Marina'da yangın çıktı 26.07.2019 08:51

İstanbul'un Pendik ilçesinde bulunan marina da sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına aldı.