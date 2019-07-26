Son dakika: Pendik'te bulunan Marina'da yangın çıktı

İstanbul'un Pendik ilçesinde bulunan marina da sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına aldı.
Pendik Marina'da bakım için kızağa alınan lüks bir teknede sabah saat 06.40 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Teknede aniden alevlerin yükseldiğini gören çevre sakinleri itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının kontrol altına alınmasının ardından bir süre soğutma çalışması yapıldı. Yangın sonucu teknede hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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