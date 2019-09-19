Son dakika: Pendik Kurtköy'de bulunan ormanlık alanda korkutan yangın - Video

Son dakika haberine göre, Pendik Kurtköy'de bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yangına müdahale sürüyor.
Pendik Kurtköy'de bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yangına müdahale sürüyor.
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