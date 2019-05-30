Pençe Harekâtı’na önemli destek sağlayan ATAK taarruz helikopterimiz, teröristlerin bir doçka mevziini yaptıkları atışlarla imha etti. İşte o görüntüler...
Son dakika... Pençe Harekâtı’ndan yeni görüntüler30.05.2019 09:17
- Son dakika... Pençe Harekâtı’ndan yeni görüntüler
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