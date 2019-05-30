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Son dakika... Pençe Harekâtı’ndan yeni görüntüler

30.05.2019 09:17

Pençe Harekâtı’na önemli destek sağlayan ATAK taarruz helikopterimiz, teröristlerin bir doçka mevziini yaptıkları atışlarla imha etti. İşte o görüntüler...


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