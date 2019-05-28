Haberler Web TV Son dakika: Pençe harekatından yeni görüntüler!

Son dakika: Pençe harekatından yeni görüntüler!

28.05.2019 15:00

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik harekat başlattı. Gün içerisinde topçu bataryalarından yapılan atışlar ve düzenlenen hava harekatının ardından akşam da bölgeye özel eğitimli komandolar sevk edildi. ATAK helikopterlerinin de görev aldığı harekatın başarıyla devam ettiği bildirildi. Operasyonla ilgili son görüntüler A Haber ekranlarında canlı yayında paylaşıldı. İşte Hakurk'taki terör hedeflerinin füzelerle imha edildiği o anlar...


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