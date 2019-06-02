Son dakika: Pençe Harekatı'nda 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi 02.06.2019 09:20

Pençe Harekatı'nda 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece, harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 27 oldu.

Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde 27 Mayıs 2019'da başlayan Pençe Harekatı tüm hızıyla sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, devam eden harekatta 5 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Böylece, harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 27 oldu.