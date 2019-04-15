Haberler Web TV Son dakika... Paris'teki dünyaca ünlü Notre Dame Katedrali'nde yangın! 850 yıllık kule böyle yıkıldı

Son dakika... Paris'teki dünyaca ünlü Notre Dame Katedrali'nde yangın! 850 yıllık kule böyle yıkıldı

15.04.2019 21:27


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