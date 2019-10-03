Son dakika: Paris Emniyet Müdürlüğü'nde bıçaklı saldırı: 4 ölü (Video) 03.10.2019 17:16

Fransa'nın başkenti Paris'te Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen bıçaklı saldırıda 4 polis hayatını kaybetti. Emniyet personeli olduğu belirtilen saldırgan ölü ele geçirildi.

Fransa'nın başkenti Paris'te, bıçakla polislere saldıran adam vurularak öldürüldü. Saldırıda 4 polis öldüğü gelen bilgiler arasında. Saldırganın polis merkezindeki istihbarat bölümünde çalışan sivil bir memur olduğu belirtildi.





Paris'te NotreDame yakınlarında bulunan polis merkezinde bıçaklı saldırı dehşeti yaşandı.

AFP saldırıda 4 polis memuru öldüğünü duyurdu. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans gönderildi.

Polislerin ateş ederek öldürdüğü saldırganın polis merkezinde 20 yıldır çalışan sivil memur olduğu belirtildi.



Saldırganın polisleri merkeze getirdiği seramik bıçakla öldürdüğü kaydedildi.

Saldırıda en az bir polis memuru da yaralandı.

Cité'deki metro istasyonu olaydan sonra geçici olarak kapatıldı.

Bölgede güvenlik çemberi oluşturulduğu öğrenilirken, İçişleri Bakanı Christophe Castaner'in polis merkezine geldi.



