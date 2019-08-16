Haberler Web TV Son dakika: Pakistan’da camide patlama: En az 4 ölü, 15 yaralı

Son dakika: Pakistan’da camide patlama: En az 4 ölü, 15 yaralı

16.08.2019 15:30

Pakistan’da bir camide meydana gelen patlamada en az 4 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi de yaralandı. El yapımı patlayıcının, Cuma namazı öncesi minberin altına yerleştirildiği belirtildi.


Pakistan'ın Ketta şehrinin Kuchlak bölgesindeki bir camide patlama meydana geldi. Patlamada en az 4 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi de yaralandı. Cuma namazı sırasında meydana gelen patlamada, el yapımı patlayıcının, Cuma namazı öncesinde minberin altına yerleştirildiği belirtildi.

Güvenlik güçleri cami ve çevresini kordon altına alırken, bomba imha ekipleri de olay yerine sevk edildi.

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