Son dakika... Oy verme işlemi sona erdi: Sayım başladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, 32 ilde oy verme işlemi 07.00'de başlamış, saat 16.00'da sona ermişti. Diğer illerde de saat 17.00 itibarıyla oy verme işleminin tamamlanmasıyla yurt genelinde oy verme işlemi sona erdi. Saat 17.00'de sona eren oy verme işleminin ardından oy sayımına geçildi.
Son dakika... Oy verme işlemi sona erdi: Sayım başladı31.03.2019 17:31
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