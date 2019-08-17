Son dakika: Otomobil bu hale geldi! Ölü ve yaralılar var17.08.2019 23:02
- Son dakika: Otomobil bu hale geldi! Ölü ve yaralılar var
- Kocaeli D-100 karayolunda ulaşım durdu (Video)
- "Suriye'de ne işimiz var" diyen Kılıçdaroğlu'ndan skandal Esad çağrısı (Video)
- Son dakika haberi: 9 FETÖ üyesi Bodrum'da kıskıvrak yakalandı
- Bursa'da hortum paniği kamerada
- Altgeçitte mahsur kalan araçları zıpkıncılar kurtardı (Video)
- Akşener'i sarsacak açıklama! Adem Taşkaya istifa etti, İYİ Parti'nin 'kirli ağını' bir bir anlattı
- Kuvvetli sağanak yağış Kurbağalıdere'de tekne batırdı! O anlar kamerada
- Başkan Erdoğan'dan '17 Ağustos' mesajı (Video)
- İstanbul'da sağanak yağış ne kadar sürecek? AKOM'dan son dakika açıklaması geldi
- Kuvvetli yağış sonrası Üsküdar'da yol boydan boya çöktü (Video)
- Karaköy'de şaşırtan görüntü... Göle dönen yola oltasını salladı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.