Son dakika: Osman Kavala'nın yargılandığı Gezi iddianamesi kabul edildi

Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 16 kişi hakkında Gezi Parkı eylemlerine ilişkin hazırlanan iddianame, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
Son dakika: Osman Kavala'nın yargılandığı Gezi iddianamesi kabul edildi04.03.2019 16:05
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