Haberler Web TV Son dakika: Osman Kavala'nın yargılandığı Gezi iddianamesi kabul edildi

Son dakika: Osman Kavala'nın yargılandığı Gezi iddianamesi kabul edildi

04.03.2019 16:05

Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 16 kişi hakkında Gezi Parkı eylemlerine ilişkin hazırlanan iddianame, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.


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