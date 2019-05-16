Haberler Web TV Son dakika: Ordu’da heyelan bir mahalleyi yok etti: 15 ev yıkıldı

Son dakika: Ordu’da heyelan bir mahalleyi yok etti: 15 ev yıkıldı

16.05.2019 10:17

Son dakika... Ordu'nun Aybastı ilçesinde şubat ayında 29 evin tahliye edildiği heyelan bölgesinde, 15 ev yıkıldı. Yetkililer, yaklaşık 70 hanenin olduğu mahalleyi tamamen boşalttı.


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