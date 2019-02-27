Haberler Web TV Son dakika: Ordu'da çok feci kaza! Araç bu hale geldi

Son dakika: Ordu'da çok feci kaza! Araç bu hale geldi

27.02.2019 09:28

Ordu'nun Ünye ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Ünye'den Samsun istikametine gitmekte olan Tamer Kaya (41) yönetimindeki 52 LH 863 plakalı hafif ticari araç ile aynı yönde seyreden Erdem H. (39) idaresindeki 52 LF 104 plakalı otomobil, Gölevi Mahallesi'nde çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç, yol kenarındaki ağaçlık alana savruldu.


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