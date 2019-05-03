Haberler Web TV Son dakika: OHAL Komisyonu'nda 70 bin başvuru karara bağlandı

Son dakika: OHAL Komisyonu'nda 70 bin başvuru karara bağlandı

03.05.2019 12:06

İşlemleri İnceleme Komisyonu, yapılan 126 bin 120 başvurundan 70 bin 406'sının karara bağlandığını, 55 bin 714'ünün ise incelemesinin devam ettiğini açıkladı.


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