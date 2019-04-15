Haberler Web TV Son dakika: Ocak ayı işsizlik rakamı belli oldu

Son dakika: Ocak ayı işsizlik rakamı belli oldu

15.04.2019 10:10

SON DAKİKA HABERİ: İşsizlik ocak ayında yüzde 14,7 olarak gerçekleşti.


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