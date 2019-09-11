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Son dakika: Niğde'de katliam! Anne ve oğlunu öldürdü, kızını yaraladı

11.09.2019 00:58

Niğde'de bir kişi, arazide hayvan otlatma anlaşmazlığı yüzünden husumetli olduğu anne ve oğlunu öldürdü, kızını ağır yaraladı. Jandarma, olaydan sonra kaçan K.T'yi yakalamak için çalışma başlattı.


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