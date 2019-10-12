Haberler Web TV Son dakika: New York'ta silahlı saldırı: 4 ölü 3 yaralı

Son dakika: New York'ta silahlı saldırı: 4 ölü 3 yaralı

12.10.2019 17:06

Son dakika haberine göre Polis, sabah saatlerinde Brooklyn semtinde ateş açan saldırganın en az dört kişiyi öldürdüğü, üç kişiyi de yaraladığını bildiriyor.


ABD'nin New York şehrinde düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 3 kişinin de yaralandığı belirtildi.


Silahlı saldırı New York şehrinin, Brooklyn bölgesinde bulunan Utica Caddesi'nde düzenlendi. New York Post gazetesinde yer alan habere göre, sabah saatlerinde düzenlenen saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti ve 3 kişi de ağır yaralandı. Yaralıların civardaki hastanelere kaldırıldığı belirtildi.


Öte yandan saldırının nedenine ilişkin bir açıklama yapılmadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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