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Son dakika: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg İstanbul'da

11.10.2019 10:05

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İstanbul’a geldi. Genel Sekreter Jens Stoltenberg’ın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşerek ortak bir basın toplantısı yapması bekleniyor.


NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg İstanbul'a geldi.

Jens Stoltenberg saat 09.30 sıralarında Atatürk Havalimanı'ndan ayrıldı. Jens Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısı düzenleyecek. Stoltenberg'in saat 14.00'da ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi bekleniyor.
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