Son dakika nafaka haberi: Evlilik süresine göre nafaka düzenlemesi! Erkekler ne kadar süre nafaka ödeyecek? 04.11.2019 16:41

Nafaka yasası son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan başkanlığında bir toplantı yapılmıştı. Toplantıda ikinci yargı paketinde denetimli serbestlik ceza indirimi af ve süresiz nafaka düzenlemesi ele alınmıştı. Bu bağlamda nafakada süre sınırı olmayacak. Nafaka yasası ne zaman çıkacak? Nafaka nasıl olacak? Yeni nafaka yasasında neler var? Ömür boyu nafaka kalkıyor mu? İşte nafaka yasası son durum haberleri. Nafaka sadece kadınlara değil ekonomik gücü daha düşük olan erkeklere de bağlanabilir. Uygulamada genellikle nafakayı alan tarafın kadın olmasının nedeni toplumsal cinsiyet eşitsizliğinde aranmalıdır. İkinci yargı paketinde yer alması beklenen düzenlemeye göre, iki seneye kadar olan evliliklerde nafaka süresi iki sene, bu sürenin üzerindeki evliliklerde ise evli kalınan süre kadar olacak. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu anlattı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında geçtiğimiz günlerde 2. Yargı Paketi konusunda bir toplantı yapılmış. Toplantıda ikinci yargı paketinde denetimli serbestlik ceza indirimi af ve süresiz nafaka düzenlemesinin ele alındığı öğrenilmişti. Yeni düzenlemede kadının yaşı, çalışamayacak durumda olması gibi şartlar söz konusu ise nafakada süre sınırı olmayacak. Nafaka yasası ne zaman çıkacak? Nafaka nasıl olacak? Yeni nafaka yasasında neler var? Ömür boyu nafaka kalkıyor mu? İşte nafaka yasası son durum haberleri.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden birinci yargı paketi kabul edilerek yasalaştı. Mahkum ve mahkum yakınlarını yakından ilgilendiren af yasası ile Türkiye'nin kanayan yarası haline gelen nafakanın da ele alınacağı ikinci yargı paketi yolda. Yapılacak düzenleme ile ömür boyu nafaka uygulamasına, bazı istisnalar hariç olmak üzere son verilecek. Nafaka bağlanması için evlilik süresi, kadının yaşı, gelir durumu, çocuk olup olmadığı, tarafların kusur oranı gibi kriterler dikkate alınacak

YENİ NAFAKA YASASINDA NELER VAR

Hazırlıkları süren yargı paketinde, nafaka için yeni şartlar getirileceği belirtildi. Türkiye Gazetesinin haberine göre, nafaka bağlanırken evlilik süresi, çocuk olup olmaması, kadının yaşı, gelir durumu ve boşanmada kusuru bulunup bulunmadığına bakılacak. İki yıla kadar olan evliliklerde yoksulluk nafakasının iki yıl, daha uzun süre olanlarda ise evlilik süresi kadar olması planlanıyor. Kadının geliri yoksa nafakanın ömür boyu olması tasarlanırken, düzenlemeye henüz son şekli verilmedi. Kadının yaşı, çalışamayacak durumda olması gibi şartlar söz konusu ise nafakada süre sınırı olmayacak. Bu durumdaki kadınlar ömür boyu nafaka alabilecek. Ayrıca evliliği sebebiyle işinden ayrılmak zorunda kalan ve bir daha o işine dönmesi mümkün olmayan kadınların nafakası da süresiz olacak. Bu arada, 2. Yargı Paketi'nde ceza infaz sürelerinde de indirime gidiliyor. Ancak terör, cinsel suçlar, uyuşturucu ticareti ve mükerrer suçların kapsam dışı tutulması öngörülüyor.

ÖMÜR BOYU NAFAKAYA VE İCRA YOLUYLA ÇOCUK TESLİMİNE SON

AK Parti kurmayları, süresiz nafaka ve icradan çocuk teslimi uygulamasına son verecek maddelerin de 2. Yargı Paketi'nde yer alacağını dile getirdi. Ömür boyu nafaka ile icra yoluyla çocuk teslimi uygulamasına son veren düzenleme yılbaşından önce Meclis gündemine gelecek.

BAZI DURUMLARDA SINIRSIZ

Ancak, kadının yaşı, çalışamayacak durumda olması gibi şartlar söz konusu ise nafakada süre sınırı olmayacak. Bu durumdaki kadınlar ömür boyu nafaka alabilecek. Ayrıca evliliği sebebiyle işinden ayrılmak zorunda kalan ve bir daha o işine dönmesi mümkün olmayan kadınların nafakası da süresiz olacak.

2 SENE VE ÜZERİ İÇİN EVLİ KALINAN SÜRE KADAR NAFAKA

Nafaka bağlanması için evlilik süresi, kadının yaşı, gelir durumu, çocuk olup olmadığı, tarafların kusur oranı gibi kriterler dikkate alınacak. Nafakanın evli kalınan süre ile sınırlandırılması, ancak bu sürenin iki senenin altında olmayacağı belirtiliyor. İki seneye kadar olan evliliklerde nafaka süresi iki sene, bu sürenin üzerindeki evliliklerde ise evli kalınan süre kadar nafaka ödenmesi tartışılıyor.

NAFAKA NEDİR?

Türk Medeni Kanunu'nun 175. Maddesine göre "Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan malî gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Yükümlüsünün kusuru aranmaz."

Nafaka sadece kadınlara değil ekonomik gücü daha düşük olan erkeklere de bağlanabilir. Uygulamada genellikle nafakayı alan tarafın kadın olmasının nedeni toplumsal cinsiyet eşitsizliğinde aranmalıdır.

Kadınların erkeklerle eşit eğitim ve istihdam olanaklarına ve eşit maaşa erişiminin olmaması onları ekonomik olarak dezavantajlı kılar. Bu sebeple nafakanın hakkından genellikle kadınlar yararlanmaktadır.

NAFAKA NASIL HESAPLANIR?

Boşanma davalarının müşterek çocukların velayeti, maddi ve manevi tazminat ödemeleri, ortak malların paylaşımı, ziynet eşyalarının teslimi gibi sonuçlarından bir tanesi de taraflardan birinin karşı tarafa nafaka ödemesine karar verilmesidir. Mahkeme taraflardan birinin boşanmada nafaka talebinin varlığı halinde şartları değerlendirerek talebi uygun görürse nafakaya ilişkin ödemeyi hüküm altına alır.

Boşanma davasında karar altına alınan nafaka miktarının değişen şartlara göre uyarlanması yani arttırılması veya azaltılması mümkündür. Ancak mahkeme bunu re'sen kendisi gerçekleştirmek, tarafların bu hususta aile mahkemesinden talepte bulunması gerekir. Nafaka alacaklısı boşanma davasındaki şartların değiştiği, nafakanın kendisine artık yetmediği, ekonomik durumunun daha da bozulduğu ya da nafaka borçlusunun ekonomik durumunun daha iyi hale geldiği gibi gerekçelerle nafakanın arttırılmasını talep edebilir.

Nafaka borçlusu da tam tersi şekilde nafaka alacaklısının gelir elde etmeye başladığı, ekonomik durumunun düzeldiği ya da kendisinin ekonomik durumunun bozulduğu, nafakayı ödemeyemez hale geldiği gibi gerekçelerle nafakanın azaltılmasına ya da nafakanın sona erdirilmesine karar verilmesini talep edebilir.