Haberler Web TV Son dakika: Mursi'nin oğlu Abdullah Mursi de kalp krizinden hayatını keybetti

Son dakika: Mursi'nin oğlu Abdullah Mursi de kalp krizinden hayatını keybetti

05.09.2019 01:39

Son dakika haberine göre, Mısır'da askeri darbe ile görevinden alınan ve darbecilerin mahkeme salonunda hayatını kaybeden Muhammed Mursi'nin oğlu Abdullah Mursi vefat etti.


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