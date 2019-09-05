Son dakika: Mursi'nin oğlu Abdullah Mursi de kalp krizinden hayatını keybetti 05.09.2019 01:39

Son dakika haberine göre, Mısır'da askeri darbe ile görevinden alınan ve darbecilerin mahkeme salonunda hayatını kaybeden Muhammed Mursi'nin oğlu Abdullah Mursi vefat etti.