Son dakika... Münbiç'teki saldırı anı saniye saniye görüntülendi! 16 Ocak 2019, Çarşamba

Münbiç'te 14 kişinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin detaylar geliyor. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise olayın bir intihar saldırısı olduğunu duyurdu. Terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği saldırı anının ise görüntüleri ortaya çıktı .İşte korku dolu o anlar...