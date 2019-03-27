Son dakika: Müjdeler üst üste geldi! Elektrik ve doğal gaz fiyatları...

EPDK, 1 Nisan'dan itibaren elektrik tarifelerinde üç aylık dönemde değişiklik olmayacağını duyurdu. EPDK'nın açıklamasından sonra bir açıklama da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den geldi. Dönmez "Hem doğal gazda hem de elektrikte önümüzdeki dönemde herhangi bir tarife değişikliği olmayacak. Vatandaşımıza hayırlı uğurlu olsun." dedi.
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