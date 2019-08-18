Haberler Web TV Son dakika: Muğla Milas'ta orman yangını

Son dakika: Muğla Milas'ta orman yangını

18.08.2019 13:16

Son dakika haberine göre Muğla'nın Milas ilçesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahaleye başlandı.


Muğla'nın Milas ilçesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahaleye başlandı. İlçedeki Akgedik Barajı yakınında yer alan çam ağaçlarıyla çevrili ormanlık alanda, saat 11.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 6 helikopter havadan, arazöz ve orman işçileri ise karadan müdahaleye başladı. Yangının söndürme çalışmaları sürüyor.
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