Son dakika: Müge Anlı'daki babası Abdullah Gazi Akbıyık'ı öldüren genç kız ne cezası alacak? 15.02.2019 16:53

Müge Anlı son bölümde herkesi derinden etkileyen Abdullah Gazi Akbıyık cinayetinde son durum ne olacak? Babasını öldüren genç kızın alacağı ceza herkes tarafından merak ediliyor. Afyonkarahisar'da yaşayan Gazi Akbıyık, 18 Ocak günü kayıplara karıştı iddiasıyla kardeşleri tarafından aranıyordu. Kardeşler, Akbıyık'ın kaybıyla ilgili imam nikahlı eşi Kıymet Hanım'ı suçlarken, büyük kızdan gelen itiraf tüm Türkiye'yi derinden yaraladı. Babasını öldüren genç kız ne cezası alacak?