Son dakika: Müge Anlı'da Satı Ermiş gelişmesi! Ceset aranan İnözü Vadisi'nde ayakkabı ve çamur battaniye detayı! 01.10.2019 13:10

Müge Anlı'da kaybolan Satı Ermiş olayında son dakika gelişmesi yaşandı. Atv ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te, 23 Ağustos'ta Ankara Beypazarı'nda kaybolan Satı Ermiş aranıyor. Satı Ermiş'in telefon sinyalinin geldiği İnözü Vadisi'nde 23 Ağustos'ta çıkan yangının 52 yaşındaki kadınla bir ilgisi var mı? Satı Ermiş'in telefon ile son görüştüğü kişi Mustafa Başkır'ın da arazilerinin bulunduğu İnözü Vadisi'nde polis ekipleri gece boyunca ceset aradı. 1 Ekim Müge Anlı canlı yayınına bağlanan ismini vermeyen bir izleyici kaybolan Satı Ermiş'le alakalı olabilecek ayakkabı ve çamur battaniye detayını canlı yayında anlattı. İşte Müge Anlı'da son dakika Satı Ermiş gelişmesi!