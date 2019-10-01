Müge Anlı'da kaybolan Satı Ermiş olayında son dakika gelişmesi yaşandı. Atv ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te, 23 Ağustos'ta Ankara Beypazarı'nda kaybolan Satı Ermiş aranıyor. Satı Ermiş'in telefon sinyalinin geldiği İnözü Vadisi'nde 23 Ağustos'ta çıkan yangının 52 yaşındaki kadınla bir ilgisi var mı? Satı Ermiş'in telefon ile son görüştüğü kişi Mustafa Başkır'ın da arazilerinin bulunduğu İnözü Vadisi'nde polis ekipleri gece boyunca ceset aradı. 1 Ekim Müge Anlı canlı yayınına bağlanan ismini vermeyen bir izleyici kaybolan Satı Ermiş'le alakalı olabilecek ayakkabı ve çamur battaniye detayını canlı yayında anlattı. İşte Müge Anlı'da son dakika Satı Ermiş gelişmesi!
Son dakika: Müge Anlı'da Satı Ermiş gelişmesi! Ceset aranan İnözü Vadisi'nde ayakkabı ve çamur battaniye detayı!01.10.2019 13:10
- Son dakika: Avcılar'da halk otobüsü kaldırıma çıktı! Çok sayıda yaralı var! Olay yerinden ilk görüntüler (Video)
- AK Parti'den merakla beklenen yeni yargı paketi hakkında açıklama! (Video)
- Son dakika: EDHO'nun ünlü oyuncusu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti! Tarık Ünlüoğlu kimdir? (Video)
- Son dakika: Müge Anlı'da Satı Ermiş gelişmesi! Ceset aranan İnözü Vadisi'nde ayakkabı ve çamur battaniye detayı!
- Antalya Muratpaşa'da akılalmaz olay! Alkollü sürücü önce arabasıyla işyerine daldı sonra vatandaşa ve polise saldırdı (Video)
- İstanbul Kartal'da komşular arası park yeri kavgasında kan aktı! 1 ağır yaralı (Video)
- Altın fiyatları son dakika düşüşte! 1 Ekim gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve cumhuriyet altını ne kadar?
- Dolar son durum! Bugün euro ve dolar ne kadar oldu? 1 Ekim güncel döviz kurları alış satış fiyatı
- Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı! Usta oyuncu Abdi Algül vefat etti! Abdi Algül kimdir? (Video)
- CHP'li vekiller skandallara doymuyor! Gürsel Tekin PKK kanalına çıkıp, Türkiye'yi eleştirdi! (Video)
- Son dakika: Hapis cezasına çarptırılan Yaşar İpek teslim olmak için adliyeye geldi (Video)
- 7 aylık kızını 39 yıl önce Manisa Tren Garı’na bırakıp kaçan annenin kızını Müge Anlı buldu! DNA testi sonuçları...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.