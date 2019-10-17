Haberler Web TV Son dakika: MSB son rakamı açıkladı: Barış Pınarı Harekatı’nda 673 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: MSB son rakamı açıkladı: Barış Pınarı Harekatı’nda 673 terörist etkisiz hale getirildi

17.10.2019 10:06

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı’nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının toplamda 673 olduğunu açıkladı.


Suriye bölgeyi teröristlerden arındırmak için Fırat'ın doğusuna başlatılan Barış Pınarı Harekatı, 9. gününe girdi. Milli Savunma Bakanlığı, devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Barış Pınarı Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısı toplam 673 oldu." ifadelerine yer verildi.

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