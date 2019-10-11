Son dakika... MSB paylaştı! İşte PKK/PYD-YPG’li teröristlere ait Doçka uçaksavar monteli aracın vurulma anı

Milli Savunma Bakanlığı, PKK/PYD-YPG’li teröristlere ait Doçka uçaksavar monteli aracın vurulma anının görüntülerini paylaştı. MSB tartafından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtı’nda İHA’larımız tarafından tespit edilen PKK/PYD-YPG’li teröristlere ait Doçka uçaksavar monteli araç, Hava Kuvvetlerimiz tarafından tam isabetle vuruldu" denildi.
Son dakika... MSB paylaştı! İşte PKK/PYD-YPG’li teröristlere ait Doçka uçaksavar monteli aracın vurulma anı11.10.2019 21:40
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