Son dakika: MSB: Irak kuzeyinde 5 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi

MSB: Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtları ile 5 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtları ile PKK'lı 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtları ile 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.
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