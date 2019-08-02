Haberler Web TV Son dakika: MSB: Irak kuzeyinde 5 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi

Son dakika: MSB: Irak kuzeyinde 5 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi

02.08.2019 09:45

MSB: Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtları ile 5 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.


MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtları ile PKK'lı 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtları ile 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.

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