Haberler Web TV Son dakika: MSB duyurdu! F-16'lar Suriye hava sahasında!

Son dakika: MSB duyurdu! F-16'lar Suriye hava sahasında!

27.09.2019 13:51

Milli Savunma Bakanlığı "Doğal Kararlılık Harekâtı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait iki F-16 ile Suriye hava sahasında, Fırat’ın doğusunda dördüncü ve beşinci uçuş görevleri icra edildi." açıklamasında bulundu.


Milli Savunma Bakanlığı, 'Doğal Kararlılık Harekâtı' kapsamında iki F-16 uçağının, Suriye hava sahasında uçuş icra ettiğini açıkladı.



Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Doğal Kararlılık Harekâtı' kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait iki F-16 ile Suriye hava sahasında, Fırat'ın doğusunda beşinci uçuş görevi icra edildi. Müteakip günlerde bölgede uçuşlara devam edilecek" denildi.

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