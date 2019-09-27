Son dakika: MSB duyurdu! F-16'lar Suriye hava sahasında! 27.09.2019 13:51

Milli Savunma Bakanlığı "Doğal Kararlılık Harekâtı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait iki F-16 ile Suriye hava sahasında, Fırat’ın doğusunda dördüncü ve beşinci uçuş görevleri icra edildi." açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı, 'Doğal Kararlılık Harekâtı' kapsamında iki F-16 uçağının, Suriye hava sahasında uçuş icra ettiğini açıkladı.





Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Doğal Kararlılık Harekâtı' kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait iki F-16 ile Suriye hava sahasında, Fırat'ın doğusunda beşinci uçuş görevi icra edildi. Müteakip günlerde bölgede uçuşlara devam edilecek" denildi.