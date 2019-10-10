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Son dakika: MSB duyurdu: Barış Pınarı Harekâtı'nda belirlenen hedefler ele geçirildi | Videosunu izle

10.10.2019 11:36

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtı gece boyunca havadan ve karadan başarıyla sürdürüldü. Belirlenen hedefler ele geçirildi. Harekât planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor." denildi.


Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekâtı'nın planlandığı şekilde başarıyla devam ettiğini, belirlenen hedeflerin ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlık, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan harekata ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı. Açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtı gece boyunca havadan ve karadan başarıyla sürdürüldü. Belirlenen hedefler ele geçirildi. Harekât planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor" denildi.

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