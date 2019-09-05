Son dakika: MSB duyurdu: ABD ile Suriye'de 3. ortak uçuş yapıldı (Video) 05.09.2019 15:49

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında "Suriye’de Fırat’ın Doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında; 2 Türk ve 2 ABD helikopteri ile üçüncü ortak helikopter uçuşu gerçekleştirildi." ifadelerini kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'nca 'güvenli bölge' uygulamaları kapsamında, Fırat'ın doğusunda, 2 Türk ve 2 ABD helikopteri ile 3'üncü ortak uçuşun gerçekleştirildiği açıklandı.

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında, 2 Türk ve 2 ABD helikopteri ile üçüncü ortak helikopter uçuşu gerçekleştirildi" denildi.