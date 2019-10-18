Haberler Web TV Son dakika: MSB bu görüntülerle paylaştı! Hepsi tek tek imha ediliyor

Son dakika: MSB bu görüntülerle paylaştı! Hepsi tek tek imha ediliyor

18.10.2019 13:20

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesinde, komandoların terör örgütü PKK/YPG tarafından tuzaklanan mayın ve el yapımı patlayıcıları (EYP) imha çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.


Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı Harekât bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı, asker ve siviller için büyük tehlike oluşturan mayın ve EYP'leri imha çalışmalarına devam ediyor" denildi.

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