Haberler Web TV Son dakika: MSB açıkladı! PKK/YPG'ye ait anti tank mayını deposu bulundu

Son dakika: MSB açıkladı! PKK/YPG'ye ait anti tank mayını deposu bulundu

14.11.2019 14:29

Son dakika haberine göre Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Barış Pınarı Harekatı bölgesinde PKK/YPG'ye ait anti tank mayını deposu bulundu. PKK/YPG'nin depo olarak kullandığı okulda 50 adet anti tank ele geçirildi.


Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, harekat bölgesinde arama tarama faaliyetlerinin devam ettiği belirtilerek, "PKK/YPG terör örgütü tarafından depo olarak kullanılan okul binasında 50 anti tank mayını bulundu." bilgisi verildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları