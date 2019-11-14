Son dakika: MSB açıkladı! PKK/YPG'ye ait anti tank mayını deposu bulundu

Son dakika haberine göre Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Barış Pınarı Harekatı bölgesinde PKK/YPG'ye ait anti tank mayını deposu bulundu. PKK/YPG'nin depo olarak kullandığı okulda 50 adet anti tank ele geçirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, harekat bölgesinde arama tarama faaliyetlerinin devam ettiği belirtilerek, "PKK/YPG terör örgütü tarafından depo olarak kullanılan okul binasında 50 anti tank mayını bulundu." bilgisi verildi.
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