Son dakika: MSB açıkladı! Hakkari Yüksekova'dan acı haber: 1 asker şehit oldu 28.10.2019 10:07

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında "Hakkâri Yüksekova'da 23 Ekim'de çıkan çatışmada ağır yaralanan ve Ankara GATA'da tedavi altına alınan Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Korkmaz yapılan tüm müdahalelere rağmen bu sabah şehit oldu." denildi. Şehit Korkmaz'ın acı haberiyle Mersin'deki ailesi gözyaşlarına boğuldu

Hakkari'de 23 Ekim'de teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan asker, hastanede şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 23 Ekim'de teröristlerle girilen çatışmada ağır yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen askerin, yapılan müdahaleleye rağmen kurtarılamayarak dün şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hakkâri´de teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Korkmaz için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda Bakan Akar, "23 Ekim 2019 tarihinde Hakkâri Yüksekova bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 27 Ekim 2019 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerine yer verdi.

ŞEHİT ATEŞİ MERSİN'E DÜŞTÜ

Tedavi gördüğü Ankara GATA Hastanesi'nde şehit olan Mustafa Korkmaz'ın acı haberi Mersin'in merkez Akdeniz ilçesindeki babaevine ulaştı.

Yürekleri kavuran haberi askeri yetkililer aileye bildirdi. Korkmaz'ın şehadet haberini alan ailesi gözyaşlarına boğuldu. Eve Türk bayrağı asılırken, şehit ailesinin yakınları taziye için eve akın etti. Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk da aileyi ziyaret ederek başsağlığı dileklerinde bulundu.