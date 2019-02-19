Haberler Web TV Son dakika: Moda dünyasının acı kaybı! Efsanevi modacı Karl Lagerfeld hayatını kaybetti!

Son dakika: Moda dünyasının acı kaybı! Efsanevi modacı Karl Lagerfeld hayatını kaybetti!

19.02.2019 15:26

Günümüz moda dünyasının efsanevi ismi Karl Lagerfeld hayatını kaybetti! 85 yaşında yaşamını yitiren moda dünyasının duayeni Karl Lagerfeld kimdir?


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