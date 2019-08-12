Haberler Web TV Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı'ndan Harekat Merkezi açıklaması (Video)

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı'ndan Harekat Merkezi açıklaması (Video)

12.08.2019 16:20

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan son dakika açıklamasında 6 kişilik ABD heyetinin Şanlıurfa’ya ulaştığı bildirildi.


Milli Savunma Bakanlığınca, Suriye'de oluşturulacak Güvenli Bölge'ye yönelik Müşterek Harekat Merkezi çalışmaları kapsamında ön hazırlık için 6 kişilik ABD heyetinin Şanlıurfa'ya ulaştığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde ABD ile koordineli tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölge'ye yönelik Müşterek Harekat Merkezi'nin kurulması için çalışmaların başladığı kaydedildi.

Açıklamada, "Bu kapsamda ön hazırlık maksadıyla 6 kişilik ABD heyeti Şanlıurfa'ya ulaşmıştır. Harekat Merkezi'nin önümüzdeki günlerde faaliyete geçirilmesi planlanmaktadır." ifadelerine yer verildi.

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