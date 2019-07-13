Haberler Web TV Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı'dan Pençe-2 operasyonuyla ilgili flaş açıklama

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı'dan Pençe-2 operasyonuyla ilgili flaş açıklama

13.07.2019 18:05

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "Irak’ın kuzeyinde “Pençe-2 Operasyon Planı” çerçevesinde başlatılan ve Komando Tugaylarımızın katıldığı harekât planladığı gibi başarıyla devam ediyor. Terör örgütü PKK hedefleri kara ateş destek vasıtalarımız ile ateş altına alındı." denildi.


Milli Savunma Bakanlığı'ndan "Pençe-2 Operasyon Planı" ile ilgili son dakika açıklaması geldi.

PKK HEDEFLERİ ATEŞ ALTINDA
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde başlatılan 'Pençe-2 Harekatı' ile ilgili açıklama yaptı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada "Pençe-2 Operasyon Planı' çerçevesinde başlatılan ve Komando Tugaylarımızın katıldığı harekât planladığı gibi başarıyla devam ediyor. Terör örgütü PKK hedefleri kara ateş destek vasıtalarımız ile ateş altına alındı" denildi.

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