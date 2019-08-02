Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı ABD heyetinin geleceği tarihi duyurdu 02.08.2019 17:34

Milli Savunma Bakanlığı, ABD heyetinin Türkiye'ye geleceği tarihi duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ABD askeri yetkilileri, Suriye'nin kuzeyinde koordineli şekilde tesis edilmesi planlanan güvenli bölgeye yönelik olarak 4 Ağustos Pazar günü Türkiye'ye gelecek.

Milli Savunma Bakanlığı, ABD heyetinin Türkiye'ye geleceği tarihi duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ABD askeri yetkilileri, Suriye'nin kuzeyinde koordineli şekilde tesis edilmesi planlanan güvenli bölgeye yönelik olarak 4 Ağustos Pazar günü Türkiye'ye gelecek.

ABD askeri yetkilileri ile ilki 23 Temmuz'da icra edilen müşterek çalışmaya, 5 Ağustos'ta Ankara'da Milli Savunma Bakanlığında devam edilecek.