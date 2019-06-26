Haberler Web TV Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan flaş "erken terhis" açıklaması (Video)

Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan flaş "erken terhis" açıklaması (Video)

26.06.2019 14:39

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Gençlerimizin terhis işlemlerinin bir an önce tamamlanması için gerekli çalışmalar yoğun şekilde devam etmekte." dedi.


Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sistemi sonrası terhis olacak askerlere ilişkin olarak, "Gençlerimizin terhis işlemlerinin bir an önce tamamlanması için gerekli çalışmalar yoğun şekilde devam etmekte" dedi.

TERÖRLE MÜCADELE
Terörle mücadele konusunda açıklamalarda bulunan Bakan Akar, "Terörle mücadele hem yurt içinde hem de sınır ötesinde aralıksız, aksaksız hatta artan bir şiddet ve tempoda sürüyor. Hudutlarımızın güvenliği ile de ilgili hiçbir aksaklık, eksiklik söz konusu değil" ifadelerini kullandı.



ASKERE ALMA KANUNU
Askeralma kanunu hakkında konuşan Akar "TSK'nın etkinlik ve caydırıcılığına katkı sağlayacağına, anne babaları rahatlatacağına inanıyorum" dedi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları