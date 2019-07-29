Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile görüştü 29.07.2019 21:29

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile telefonda görüştü. Hulusi Akar, görüşmede Türkiye'nin ABD'den beklentisinin, terör örgütü PKK/YPG’ye desteğini tamamen sonlandırması olduğunu ifade etti. Akar ayrıca Türkiye'nin güneyinde bir terör koridoru kurulmasına izin verilmeyeceğini belirtti. Akar görüşmede, ABD ile ortak noktada buluşulamaması halinde Türkiye'nin güvenli bölgeyi tek başına kuracağını dile getirdi.