Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'dan güvenli bölge açıklaması: Bizim planımız hazır 03.10.2019 16:46

Son dakika haberi... Suriye'de güvenli bölge çalışmalarına ilişkin açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "ABD'li mevkidaşımla, görüşeceğim bizim planlarımız hazır."

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Suriye'de güvenli bölge çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

"Sabır ve samimiyetle barışçıl çözüm için temaslarımızı sürdürüyoruz" diyen Akar, şunları kaydetti:

"ABD Savunma Bakanı ile görüşeceğiz. Daha önceden ifade ettiğimiz gibi planlarımız hazır. Görüşmelere devam etmemiz, sorunu barışçıl yöntemlerle çözmek istememiz zafiyet planımız hazır demek tehdit olarak algılanmamalı."