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Son dakika: Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı (Video)

30.09.2019 17:14

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı. Toplantının en önemli gündem maddesi ise Suriye'nin kuzeyinde oluşturulacak güvenli bölge...


Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.45'te başladı.

Milli Güvenlik Kurulu'nun ana gündem maddesi Suriye'nin kuzeyinde oluşturulacak Güvenli Bölge konusu olacak.

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