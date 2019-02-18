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Son dakika: Milas'ta maden ocağında göçük

18.02.2019 12:03

Muğla'nın Milas ilçesi Sarıkaya Mahalesi ile Labranda Antik Kenti arasında yer alan bölgedeki bir maden ocağında göçük meydana geldi. 3 işçinin göçük altında kaldığı sanılırken, bölgeye ekipler sevk edildi.


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