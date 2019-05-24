Konya'da Doğanhisar Belediye Başkanı MHP'li İhsan Öztoklu’nun (42), seçimden sonra mahalle halkına teşekkür için asılan 'Haydi Bismillah' yazılı afişin yırtılması nedeniyle çıkan tartışmada öldürüldüğü ortaya çıktı. Olayın ardından gözaltına alınan katil zanlısı Abdurrahman Koç (25) ile olaya karıştığı öne sürülen babası, bir önceki belediye başkanı Abdullah Koç ve amcası Osman Koç'un sorgusunun sürdüğü bildirildi.
Son dakika... MHP'li İhsan Öztoklu’nun neden öldürüldüğü ortaya çıktı24.05.2019 12:08
- Son dakika: İngiltere Başbakanı Theresa May istifa etti
- İşte Ankara'nın örnek muhtarı Mehmet Şükrü Yalnız
- Çamura bulanan İstanbul boğazı havadan görüntülendi
- Son dakika... MHP'li İhsan Öztoklu’nun neden öldürüldüğü ortaya çıktı
- Türkiye'nin konuştuğu soygun sonrası Sarar çifti kameraların karşısına geçti
- Sümela Manastırı yeniden ziyarete açılıyor
- 1 milyon 500 bin TL ödülle mavi kategoride aranan Deniz kod adlı terörist yakalandı
- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den YSK'nın gerekçeli kararıyla ilgili açıklama
- İstanbul'da magandalar makas atma yarışında
- Esenyurt Belediyesi'ne bıçaklı baskın
- Kütahya'da şaşkına çeviren olay! Kazazedeyi olay yerinde bırakıp gitti...
- PKK'nın sözde yöneticisinden "oylar İmamoğlu'na" çağrısı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.