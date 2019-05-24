Haberler Web TV Son dakika... MHP'li İhsan Öztoklu’nun neden öldürüldüğü ortaya çıktı

Son dakika... MHP'li İhsan Öztoklu’nun neden öldürüldüğü ortaya çıktı

24.05.2019 12:08

Konya'da Doğanhisar Belediye Başkanı MHP'li İhsan Öztoklu’nun (42), seçimden sonra mahalle halkına teşekkür için asılan 'Haydi Bismillah' yazılı afişin yırtılması nedeniyle çıkan tartışmada öldürüldüğü ortaya çıktı. Olayın ardından gözaltına alınan katil zanlısı Abdurrahman Koç (25) ile olaya karıştığı öne sürülen babası, bir önceki belediye başkanı Abdullah Koç ve amcası Osman Koç'un sorgusunun sürdüğü bildirildi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları