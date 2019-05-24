Son dakika... MHP'li İhsan Öztoklu’nun neden öldürüldüğü ortaya çıktı 24.05.2019 12:08

Konya'da Doğanhisar Belediye Başkanı MHP'li İhsan Öztoklu’nun (42), seçimden sonra mahalle halkına teşekkür için asılan 'Haydi Bismillah' yazılı afişin yırtılması nedeniyle çıkan tartışmada öldürüldüğü ortaya çıktı. Olayın ardından gözaltına alınan katil zanlısı Abdurrahman Koç (25) ile olaya karıştığı öne sürülen babası, bir önceki belediye başkanı Abdullah Koç ve amcası Osman Koç'un sorgusunun sürdüğü bildirildi.