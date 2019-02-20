Haberler Web TV Son dakika: MHP'den Mersin açıklaması: 'Zillet İttifakı'nın örtülü bir aday çekme operasyonu

Son dakika: MHP'den Mersin açıklaması: 'Zillet İttifakı'nın örtülü bir aday çekme operasyonu

20.02.2019 10:54

İYİ Parti'nin Mersin adayı Burhanettin Kocamaz'ın aday olamamasına, MHP'den dikkat çeken bir açıklama geldi. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Zillet İttifakı'nın örtülü bir aday çekme operasyonu" açıklamasında bulundu.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları